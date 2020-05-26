KARADAYI'NIN CENAZESİ SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Kadıköy Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldı. Kanser tedavisi gördüğü renilen Karadayı'nın saat 11.30'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Karadayı'nın cenazesi daha sonra İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Cenazenin cenaze aracına konması

-Aracın gidişi

- İstanbul