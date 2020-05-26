Karadayı'nın cenazesi sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü - Son Dakika

Karadayı'nın cenazesi sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Kadıköy Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldı. Kanser tedavisi gördüğü renilen Karadayı'nın saat 11.30'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Karadayı'nın cenazesi daha sonra İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:25 Kaynak: DHA
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