Karademir'de 14. Tis Görüşmeleri

KARDEMİR A.Ş ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 14. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

KARDEMİR A.Ş ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 14. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.



KARDEMİR'de çalışan ve 3 bin 205 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 18 madde üzerinde anlaşma sağlandı. KARDEMİR yönetimi ile TİS görüşmeleri kapsamında ilk görüşmeyi iki hafta önce yaptıklarını belirten Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, ikinci toplantının yarın yapılacağını söyledi.



Üngören, ilk toplantıda çoğunluğu idari maddelerden oluşan 18 madde üzerinde anlaşma sağlandığını belirterek, " 2019-2021 yıllarını kapsayacak olan 14. Toplu İş Sözleşme görüşmelerine başladıklarını ve ilk görüşmemizi yaptık. Yarın ikinci görüşmemizi gerçekleştireceğiz. İşverenin ve bizim temennimiz bir an önce toplu sözleşmeyi sonuçlandırıp mutlu sonla bitirmek istiyoruz. Toplu sözleşmenin masada tamamlanması bize mutluluk verecektir. İşverene 79 ana maddeden oluşan taslağı sunduk. Geride bıraktığımız ilk görüşmeden idari maddeler başta olmak üzere 18 madde üzerinde anlaştık. Özçelik-İş Sendikası olarak KARDEMİR yönetimi ile bu süreci geçmişte aldığımız deneyimlerle çok iyi bir şekilde getireceğimize inanıyoruz. KARDEMİR'de de, Karabük'te de sağladığımız sosyal barışı ve yönetimle oluşturduğumuz bu güzel tabloyu devam ettirme arzusundayız. Bu güzel sözleşmede çalışanlarımız ve KARDEMİR yönetimi mutlu olacak." dedi. - KARABÜK

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