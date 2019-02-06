Karadeniz 5. Kitap Fuarı" 16 Şubat'ta Açılacak
1 saat önce
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen "Karadeniz 5. Kitap Fuarı", 16 Şubat'ta okurlarla buluşacak.
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen "Karadeniz
5. Kitap Fuarı", 16 Şubat'ta okurlarla buluşacak.
TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre Merkezi'nde 16-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 5. Karadeniz Kitap Fuarı'na 220 yayınevi katılacak.
Karadeniz Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programına ev sahipliği yapacak.
Girişin ücretsiz olacağı fuarda İlber Ortaylı
, Mine Söğüt
, Ercan Kesal
, Sinan Meydan
, İpek Çalışlar, Kahraman Tazeoğlu
, İsmail Saymaz
, Ahmet Şimşirgil
ve Mete Yarar'ın da aralarında bulunduğu pek çok yazarın okurlarıyla buluşması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:26 Kaynak: AA
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