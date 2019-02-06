Son Dakika Haberleri: Karadeniz 5. Kitap Fuarı" 16 Şubat'ta Açılacak

Karadeniz 5. Kitap Fuarı" 16 Şubat'ta Açılacak

1 saat önce

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen "Karadeniz 5. Kitap Fuarı", 16 Şubat'ta okurlarla buluşacak.

Karadeniz 5. Kitap Fuarı
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen "Karadeniz 5. Kitap Fuarı", 16 Şubat'ta okurlarla buluşacak.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 16-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 5. Karadeniz Kitap Fuarı'na 220 yayınevi katılacak.

Karadeniz Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programına ev sahipliği yapacak.

Girişin ücretsiz olacağı fuarda İlber Ortaylı, Mine Söğüt, Ercan Kesal, Sinan Meydan, İpek Çalışlar, Kahraman Tazeoğlu, İsmail Saymaz, Ahmet Şimşirgil ve Mete Yarar'ın da aralarında bulunduğu pek çok yazarın okurlarıyla buluşması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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