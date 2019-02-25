Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nı 218 Bin Kişi Ziyaret Etti

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nı 218 bin kişi ziyaret etti.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 5. Kitap Fuarı'nı 218 bin kişi ziyaret etti.



TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 16-24 Şubat'ta düzenlenen fuarın kitapseverlerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.



Fuarın bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Fuar 218 bin kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. Ziyaretçilerin 53 bin 467'si fuarı okullarıyla ziyaret eden öğrencilerdi." bilgisi verildi.



Kitap fuarının, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültürel faaliyete ev sahipliği yaptığı ifade edilen açıklamada, imza günleri ve kültür etkinliklerinde birçok yazarın, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladığı belirtildi.



Açıklamada, fuarın Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlandığı kaydedildi.

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