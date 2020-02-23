Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu - Son Dakika

Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu

7 saat önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 6. Kitap Fuarı'na son gün gösterilen ilgi memnun etti.

Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nda son gün yoğunluğu, System.String[]

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz 6. Kitap Fuarı'na son gün gösterilen ilgi memnun etti.

Samsun'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Karadeniz 6. Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl yaklaşık 250 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuarı, öğrenciler başta olmak çok sayıda kitapsever ziyaret etti.

Fuarın son gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle yoğunluk yaşandı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Proje Grup Başkanı Sunay Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene kitap fuarında 218 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nın başarılı geçtiğini ifade eden Girgin, "Fuarımızda tüm bölgeden kitapseverleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre illerden özellikle Ordu, Amasya, Giresun gibi pek çok ilden ziyaretçimiz fuarımızı ziyaret etti. Yazarlar ve okurların buluştuğu imza günleri oldukça yoğun geçti. Fuarın son gününde de ilgiden memnunuz. Fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize, katılımcılarımıza ve yazarlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen fuar 15 Şubat'ta kapılarını açmıştı.

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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