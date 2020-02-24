Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nı 207 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ve 9 gün süren Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nda 207 bin 441 kişi ağırlandı.

TÜYAP'tan yapılan açıklamada, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Şubat'ta açılan ve 250 yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarın, kitapseverlerin yoğun ilgisini çektiği belirtildi.

Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliğinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen fuar dün akşam sona erdi.

Pek çok yazar, şair ve bilim insanının okurlarıyla buluşma imkanı bulduğu, 70 kültür sanat etkinliğinin gerçekleştirildiği fuarında 62 bin 470'i öğrenci 207 bin 441 kişi ağırlandı.

Geçen sene ise fuarı yaklaşık 54 bini öğrenci 218 bin kişi ziyaret etmişti.