Karadeniz açıklarında ilk sondaj faaliyetini tamamlayan Fatih, Zonguldak'ta demir attı - Son Dakika

ZONGULDAK açıklarında sondaj faaliyetlerini tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi, ikmal ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirdiği Filyos Limanı yakınına demir attı. Fatih gemisi, dronla havadan görüntülendi.

Zonguldak'ın 175 kilometre açığında 21 Ağustos'ta doğal gaz arama çalışmasına başlayan Fatih, geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 405 milyar metreküplük rezerv keşfi açıklamasının ardından çalışmalarına ara verdi. Fatih gemisi, ikmal ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirdiği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan liman yakınına demir attı. Fatih gemisi, dronla havadan görüntülendi. Fatih gemisinin, bakım ve onarım çalışmalarından sonra Kanuni gemisiyle birlikte Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.