Karadeniz alabalığında damızlık sağım çalışmaları başladı - Son Dakika

Trabzon'da, Karadeniz alabalığının damızlık stokunun sağım çalışmalarına başlandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğünün organizesinde yürütülen "Alabalık Islah Hatları Oluşturulmasında Moleküler Genetik ve Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı" başlıklı Ulusal Alabalık Islah Projesi kapsamında, daha önce Trabzon Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Fırtına Deresinden yakalanarak oluşturulmuş Karadeniz alabalığı damızlık stokunun sağım çalışmaları başladı.

Yapılan çalışma ile elde edilen döllenmiş Karadeniz alabalığı yumurtalarının bir kısmı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü kapalı devre inkübasyon ünitesine nakledilecek.

Karadeniz alabalığının sağım çalışmaları ve yumurtaların nakil işlemleri üreme sezonu boyunca devam edecek.