Son Dakika Haberleri: Karadeniz Alası’nın yeni ismi; Türk Somonu oldu
Son Dakika Ekonomi Karadeniz Alası’nın yeni ismi; Türk Somonu oldu

Karadeniz Alası’nın yeni ismi; Türk Somonu oldu

19 dakika önce

Geçtiğimiz yıllarda denizalası olarak piyasada bulunan Karadeniz Alası, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kararıyla artık Türk Somonu olarak raflardaki yerini alacak.

Karadeniz Alası’nın yeni ismi; Türk Somonu oldu, System.String[]

Geçtiğimiz yıllarda denizalası olarak piyasada bulunan Karadeniz Alası, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kararıyla artık Türk Somonu olarak raflardaki yerini alacak.

Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:14 
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