Karadeniz Alası’nın yeni ismi; Türk Somonu oldu
19 dakika önce
Geçtiğimiz yıllarda denizalası olarak piyasada bulunan Karadeniz Alası, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kararıyla artık Türk Somonu olarak raflardaki yerini alacak.
Geçtiğimiz yıllarda denizalası olarak piyasada bulunan Karadeniz Alası, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kararıyla artık Türk Somonu olarak raflardaki yerini alacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:14
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