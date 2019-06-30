Son Dakika Haberleri: Karadeniz balıkçılara balık vermedi
Son Dakika Güncel Haber

Karadeniz balıkçılara balık vermedi

20 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonunu Karadeniz'e olta atarak geçiren balıkçılar umduklarını bulamadı.

Karadeniz balıkçılara balık vermedi, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonunu Karadeniz'e olta atarak geçiren balıkçılar umduklarını bulamadı.

Olta balıkçıları, hafta sonu Karadeniz'in yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e olta atan balıkçılar umduklarını bulamadı. Denizdeki dalga ve fırtına balıkçıların balık tutmasına engel oldu. Balıkçılar, sabah saatlerinde denizde balık olduğunu ancak balığın öğlen saatlerine doğru kaçtığını söylediler. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Akçakoca, Düzce, Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurtta hava durumu ABD Donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e girdi Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz Son dakika! Dışişleri Bakanlığından Irak'a sert tepki: Teröristleri barındırmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:10:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz balıkçılara balık vermedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]