Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği kuruldu - Son Dakika

Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği kuruldu

6 saat önce

Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği'nin kurulduğu bildirildi.

Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği kuruldu, System.String[]

Karadeniz Belediyeleri Kültür ve Sanat Birliği'nin kurulduğu bildirildi.

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, birliğin ilk toplantısını Giresun'da gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun Belediyelerinin temsilcilerinin katıldığı, birliğin kuruluş başkanlığını ise Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel'in yapacağı kaydedildi.

Dönem başkanlığı sisteminin uygulanacağı ve her altı ayda bir birlik başkanının değişeceği ifade edilen açıklamada, "Giresun Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıda belediyelerin yaptığı kültür sanat faaliyetleri konuşulurken, birlikte yapılacak olan etkinlikler değerlendirildi." denildi.

Açıklamada, birliğin iki ay arayla birlik üyesi olan bir ilde toplanacağı, ikinci toplantının ise 17 Nisan'da Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Abdurrahman Demirel, Karadeniz, Giresun, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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