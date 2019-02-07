Son Dakika Haberleri: Karadeniz Bölge Komutanı'ndan Denizcilik Fakültesi'ne Ziyaret

Karadeniz Bölge Komutanı'ndan Denizcilik Fakültesi'ne Ziyaret

23 dakika önce

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Karadeniz Bölge Komutanı'ndan Denizcilik Fakültesi'ne Ziyaret, System.String[]
Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Tuğamiral Yazıcıoğlu, Dekan Prof. Dr. Yüksel Ayaz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Dinçer, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Demirel, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Açıkgöz, Arş. Gör. Umur Bucak, Öğr. Gör. Serdar Mete, Fakülte Sekreteri Halit Mollaoğlu ve öğrenciler ile birlikte Denizcilik Fakültesi bünyesinde yapımına devam edilen beş metrelik Model Nusret Mayın Gemisi'ni inceledi. Yazıcıoğlu, yapılan projeden duyduğu mutluluğu belirterek, geminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret karşılıklı memnuniyet ifadeleri, fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile son buldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Karadeniz, Denizcilik, Güncel
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