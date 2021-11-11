Üye Girişi
Karadeniz Bölgesi'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2021 15:38
Karadeniz Bölgesi'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat'ta binlerce fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat'ta binlerce fidan dikildi.

Samsun'da fidan dikim töreni, Atakum Alanlı Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, burada yaptığı konuşmada, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanların korunarak sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve gelecek kuşaklara bırakılmasının önemine işaret etti.

Son yıllarda meydana gelen orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yerine konulması için herkesin 3 fidan dikmesinin planlandığını belirten Cinbir, çevre seferberliği kapsamında kentte Atakum, Bafra, Alaçam, Kavak ve Vezirköprü'de fidan dikme etkinliği düzenlendiğini söyledi.

Toprakla buluşan tüm fidanların gelecekte tüm canlılara nefes olacağını vurgulayan Cinbir, "Herkesi fidan bağışlayarak veya dikerek çocuklarımıza daha yeşil bir dünyayı bırakma yolunda atılan bu adımlara destek olmaya, yapılan çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin üyeleri, akça ağaç, selvi ve çamdan oluşan 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Törene İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Sağlık Müdürlüğü Muhammed Ali Oruç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam katıldı.

Çankırı

Çankırı'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 579 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Gölez köyü mevkisindeki fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın çevre felaketleri açısından uçurumun kenarında olduğunu söyledi.

Bir sonraki adımın dikkatle atılması gerektiğini vurgulayan Ayaz, "Onun için ülkemizde son yıllarda hem orman varlığının artırılması hem yenilenebilir enerji kaynaklarının yükseltilmesi hem emisyonla ilgili gereken adımların atılması noktasında büyük bir dönüşüme imza atmaya devam etmekte." ifadesini kullandı.

Fidan dikim etkinliğinin de bu adımlardan biri olduğuna dikkati çeken Ayaz, "Son 20 yılda arkadaşlarımızın büyük gayretiyle 58 milyondan fazla fidan, ilimiz genelinde toprakla buluşmuş oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte de hem ilimizde hem ülkemizde bu orman varlığının artırıldığına, geleceğe yönelik çevresel büyük yatırımların yapıldığını ve büyük bir dönüşümün gerçekleştiğine hep beraber şahitlik etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol da 3 yıldır 11 Kasım'da ağaç dikme seferberliği düzenleyerek orman ve ağaç sevgisini topluma yayma çabası içerisinde olduklarını kaydederek, "81 ilde çok büyük katılımla kutladığımız milli ağaçlandırma gününde Çankırı'da 8 lokasyonda toplam 579 bin fidan toprakla buluşmuş olacak. İlimizin toplam ormanlık alanı 195 bin hektar. Bu, il genel alalının yüzde 26'sına isabet ediyor. Bütün bu çalışmalarımızla bundan sonra da dikime devam ederek Çankırı ilindeki orman varlığını artırma çabası içerisindeyiz." dedi.

Çankırı Orman İşletme Müdürü Muhammet Şamil Yağlıoğlu da emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayatgediği mevkisindeki ağaçlandırma alanına fidan dikildi.

Vali Mustafa Çiftçi "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında saat 11.11'de başlayan etkinlikte fidan dikti.

Çiftçi, gazetecilere, Orman Genel Müdürlüğünce başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Çorum'da yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Türkiye'de ağaçlandırma seferberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başladığını hatırlatan Çiftçi, "Bu yıl Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla orman varlığımız büyük ölçüde zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğümüz de bunu telafi etmek için kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde 84 milyon vatandaşımızın her biri için üçer fidan dikilmiş olacak yıl sonuna kadar. İlimizin nüfusu da 530 bin olduğuna göre yıl sonuna kadar ilimizde yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturulacak." diye konuştu.

Çiftçi, 1 milyon 280 bin hektar yüzölçümüne sahip Çorum'un yüzde 38'ine karşılık gelen 475 bin hektarlık kısmının ormanlık alandan oluştuğunun altını çizerek, "İlimizde son 20 yılda 46 bin 733 hektarlık alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlara yaklaşık 71 milyon fidan dikilmiştir. Bu şekilde son 20 yılda ilimizde orman varlığı yüzde 26,5 artmıştır." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çeşitli kurumların temsilcileri ve öğrenciler de fidan dikti.

Kastamonu

Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Avni Çakır, Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, fidan dikmenin önemine değindi.

Türkiye topraklarının yüzde 30'unun ormanlarla kaplı olduğunu kaydeden Çakır, "Küresel olarak iklim değişikliklerini de dikkate alındığında bir önceki yıldan çok daha fazla çaba gösterilmeli. Kastamonu'nun topraklarımızın yüzde 67'si verimli ormanlarla kaplı ama biz de orman yangınları konusunda sıkıntılı bir iliz." dedi.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ise kentte 2019 yılında 626 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, 120 bininin de vatandaşlara dağıtıldığını anlatarak, "2020 yılında 170 bin fidan dikilmiş, 70 bin fidan ise halkımıza dağıtılmıştır. 2021 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 60 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiş. Bugün de ilimizde 40 bin fidan daha toprakla buluşturulacak." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da etkinliğe katılanları tebrik etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Amasya

Amasya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 10 noktada 155 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Karasenir Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde yaptığı konuşmada, ilde ağaçlandırma faaliyetlerinin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Sadece fidan dikme etkinlikleriyle, ormanlarımızı artırmakla değil aynı zamanda mevcut ormanlarımızı da koruma noktasında hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çevremizi korumaya devam etmeliyiz. Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir bir çevre için üzerimize büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

Sinop

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Sinop Abalı Köyü Soğulcak Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Ömer Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün fidan, yarın nefes" sloganıyla dünyaya nefes olduklarını vurgulayarak, ormanları korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlikte 230 dönüm alana çeşitli türlerde 29 bin fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidan sayısının daha sonra 50 bina çıkartılacağı belirtildi.

Tokat

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanati Bölgesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, ağaçlandırma seferberliğine Tokat'tan da fidan dikerek destek olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan bu kampanyaya destek vermekten dolayı mutluyuz. Ağaçlandırma seferberliğinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Balcı ve beraberindekiler, fidanları dikti.

Kastamonu, Çankırı, Kasım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı 15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım 13:51 Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti

Son Dakika Haberleri
15:37 Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik
15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı
15:21 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
15:17 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik         
15:38
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
14:15
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
13:47
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz Bölgesi'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement