Karadeniz Bölgesi'nde en az vaka görülen kent Sinop oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 39,27'ye gerileyen Sinop, Karadeniz Bölgesi'nde en az vaka görülen il oldu.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, kent olarak şubat ayından bu yana vaka sayılarını en aza indirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Aldıkları ciddi tedbirler ve vatandaşların da sağduyusu ile Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayısı en düşük il olmayı başardıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, "Önemli olan bu kazanımları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kolay kaybetmemek. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan aynı duyarlılıkla tedbirlere uymaya devam etmelerini rica ediyoruz. Aşılamada, Türkiye'de nüfusu en fazla aşılanan kentler arasında 4'üncü sıradayız. Bakanlığımızın girişimleriyle eylül, ekim ayları gibi inşallah daha ciddi mesafeler alacağız." ifadelerini kullandı.

Karaömeroğlu, yaz sezonu öncesi bölgenin en az vaka görülen ili olmanın turizm açısından önemli avantaj sağlayacağına işaret ederek, "Turizm sezonuna her açıdan hazırız. Vaka sayımızın düşmesi bu anlamda büyük bir avantaj. Pandemi kurallarına uyarak çok güzel bir yaz geçireceğiz inşallah." dedi.