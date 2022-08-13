Karadeniz'de fındık hasadı başladı

KARADENİZ Bölgesi'nde fındık hasadı, bugün resmi olarak başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, " Ordu'da güzel verim artışı var. Geçen sene 167 bin ton olan rekolte, bu sene 240 bin ton tespit edilmiş. 70 bin ton civarında artış var. İlimiz ekonomisine ciddi kazanç sağlayacaktır" dedi.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan fındığın hasadı için üreticiler, bugün resmi olarak bahçeye girdi. Fındığın olgunlaşmasıyla sahil kesimlerinde bazı üreticiler, hasada başladı. TZOB tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık hasadı için tören düzenlendi. Teyneli Mahallesi'ndeki törene Ordu İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, Altınordu Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Öztürk, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve ilçe ziraat odaları başkanları katıldı. Dualarla başlayan fındık hasadında, dallardaki fındıkları koparıp sepetlerinde toplayan işçiler, sonra çuvallara doldurdu. Çuvallanan fındıklar, omuzlara yüklenip harmana taşındı. Çuvallardan dökülen fındıklar da harmanda güneşin altında kurumaya bırakıldı. Hasadın orta kesimde 16 Ağustos'ta, yüksek kesimde ise 24 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.