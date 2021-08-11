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Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor

11.08.2021 13:19
Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı devam ederken, üreticiler ve sektör temsilcileri müdahale alım fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı devam ederken, üreticiler ve sektör temsilcileri müdahale alım fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Bölgedeki illerde yaklaşık bir hafta önce başlayan fındık hasadı, yağmurun etkisiyle zaman zaman kesintiye uğrasa da sürüyor.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, fındık fiyatlarının Kurban Bayramı sonrası açıklanacağı yönünde beklenti olduğunu ancak sel ve yangın felaketleri nedeniyle bunun geciktiğini düşündüklerini söyledi.

Fiyatların 3-5 gün sonra açıklanması beklentisi içinde olduklarını belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu bizim yine tabi duyumlarımız, 27-28 lira bandında bir fiyat açıklanacak gibi görünüyor. Fındık fiyatında, fiyat üzerinden konuşmak çok riskli bir konu. Bu fiyata memnun olan üretici de olur, olmayan üretici de olur. Doğal olarak daha fazla para, daha fazla üreticiyi mutlu eder. Genel olarak üreticinin beklentisi 30 lira civarında ama bizim duyumlarımız 27-28 lira olacağı yönünde."

Bayraktar, tahmini fındık rekoltesine ilişkin de "Bize göre rekolte 700 bin tonun biraz altı, biraz üstü olabilir. 680 bin ile 720 bin ton arasında bir rakam bekliyoruz." dedi.

"Alıcılar da satıcılar da devletin müdahale alım fiyatını bekliyor"

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ise bu sezon fındık fiyatının açıklanmasının, yangın ve sel afetleri nedeni geciktiğini düşündüğünü söyledi.

Henüz pazara fındık inmediğini, hasadın ise devam ettiğini belirten Bölük, "Dolayısıyla açıklanması için bir hafta gibi bir süre var gibi görünüyor ama fiyatın bir an önce açıklanması piyasanın üzerindeki stresi ve spekülasyonu kaldıracaktır çünkü fiyat açıklanmadıkça piyasada spekülasyonlara yol açmakta, bu da fındık üzerinde oluşan ticaretin başlayamamasına, fındığın üzerinde bir baskı oluşmasına neden oluyor. Alıcılar da satıcılar da devletin müdahale alım fiyatını bekliyor." diye konuştu.

Bölük, bunu sadece Türkiye'de ticaret yapanların değil, dünyanın başka ülkelerinde fındık alan ve satanların da beklediğinin altını çizerek, "Çünkü dünya fındığının fiyatının merkez noktasında Toprak Mahsulleri Ofisinin açıklayacağı fiyat duruyor çünkü o fiyatı görmeden kimse fındıkla ilgili bir yorum yapamıyor. Dünyanın fındığın yüzde 65-70'ini üreten bir ülkenin müdahale alım fiyatı, fındıkla iştigal eden herkesi çok yakından ilgilendirmekte." ifadelerini kullandı.

Rekolte konusunda da çok farklı rakamlar konuşulduğuna dikkati çeken Bölük, şunları kaydetti:

"Rekolte, harman zamanı tahminden öteye geçeceğiz. Tahmini rekolteler 680 bin ile 820 bin ton arasında değişen rakamlar konuşuluyor ki çok büyük farklar. Bunun hangisinin doğru olduğunu harmanda fındıklar çıktıktan sonra anlayacağız ancak şu görülüyor ki geçen yıldan bir miktar rekolte fazla, bu da yüzde 15-20 fazlalığa tekabül eder."

"Geçen yılki fiyatın yüzde 30 üzerinde beklentimiz var"

Giresun merkeze bağlı Boztekke köyündeki bahçesinde fındık hasat eden Mehmet Salman, geçen yıla göre verimin kendi bölgelerinde iyi olduğunu söyledi.

Hasadın iyi gittiğini ancak fiyatların henüz açıklanmamasının üreticilerde bir burukluk oluşturduğunu dile getiren Salman, "Belki bu orman yangınları nedeniyle gecikme olmuş olabilir. Geçen yılki fiyatın yüzde 30 üzerinde beklentimiz var yani 28-30 lira bandında. Ben şahsen böyle bir fiyat bekliyorum. Bu fiyatın altı çok da fazla fındık üreticisini kurtarmayacaktır." dedi.

Salman, fındık üretmenin emek gerektiren zor bir iş olduğunu vurgulayarak, açıklanacak fiyatla üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesini temenni etti.

Kayadibi köyünde hasada başlayan Hülya Aygün ise geçen yıla oranla verimin daha iyi olduğuna işaret ederek, "Umarım geçen yılın üzerinde bir fiyat olur. Üreticiler olarak mağdur olmamak istemiyoruz. Fiyatların 30 liranın üzerinde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor
Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor
Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor
Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor
Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor

Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Fındık, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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