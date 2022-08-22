Trabzon'da fındık alımında 'kurutma' rötarı; sahil yolu harman oldu - Son Dakika
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Trabzon'da fındık alımında 'kurutma' rötarı; sahil yolu harman oldu

22.08.2022 13:43

KARADENİZ Bölgesi'nde fındıkta hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü.

KARADENİZ Bölgesi'nde fındıkta hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü. Dik ve eğimli arazinin hakim olduğu bölgede harmanda düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, fındığını kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanlara yöneldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bugün randevulu sitemle alımların yapılması beklenirken, Trabzon'da kurutma işlemi tamamlanamadığı için 1 Eylül'e erteleme oldu.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hasat devam ederken, alçak kesimlerde olgunlaşan fındığını toplayan üreticiler, kurutma mesaisine başladı. Bahçelerinde topladıkları fındığı dik ve eğimli arazi yapısı nedeniyle kurutmak için düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, harmanda Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor. Sahil boyunca kaldırımlara serdikleri fındığı kurumaya bırakan üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı ise kurdukları çadırlarda ve araçlarında nöbetleşe kalıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) bugün internet üzerinden randevulu sistemle alımların yapılması beklenen fındıkta, kurutma işlemi tamamlanmadığı için 1 Eylül'e erteleme oldu.

'TMO'DAN GÜN ALACAĞIM'Fındık kurutmak için harmanı olmadığını belirten üretici Bayram Keleş, "Fındığımı ilçenin köyünde topladım. Bizim oralar yüksekte kaldığı için havalar orada pek iyi değildi. Arazilerimiz de eğimli olduğu için fındığı serecek harman bulamadık. O yüzden patoza vurdurduğum fındığımı Karadeniz Sahil Yolu'na getirmek zorunda kaldım. 10 gündür buradayım. Aracımda kalıyorum geceleri. Fındığımın başında nöbet tutuyorum. Fındık çok şükür kurudu. Nemlenmedi, çürümedi, kararmadı. Hasat da çok iyi geçti. Bereketli fındık vardı bahçemizde. Bugün TMO'dan gün alacağım sonra da teslim edeceğim TMO'ya fındığımı" diye konuştu.'SAHİL YOLU FINDIĞI KURUTMAK İÇİN EN İYİ YER'

Fındık üreticisi Orhan Yıldırım da "Fındığımı aldım, sahile geldim. Şimdi burada zülüf halinde bir gün bekleteceğim fındığımı sonra patoza vuracağım. Tane haline getirdiğim fındığı yine burada kurutmaya devam edeceğim. Karadeniz Sahil Yolu fındığı kurutmak için en iyi yer. Betona serince daha çabuk kuruyor fındık. Hem düz bir harman oluyor bize. Havalar çok sıcak. Fındığı kurutmak için mecbur fındığın başında kalmak zorundayız. Araçlarımızda ya da çadır kurup buralarda gece konaklıyoruz. Ben yeni serdim fındığı 1 hafta daha burada kalırım" dedi.


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Ümit Özdağ, Trabzon'da: 'Kriz, Krizi Besliyor' Ümit Özdağ, Trabzon'da: 'Kriz, Krizi Besliyor'
Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da fındık alımında 'kurutma' rötarı; sahil yolu harman oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da fındık alımında 'kurutma' rötarı; sahil yolu harman oldu - Son Dakika
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