Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti

22.12.2020 10:59

- Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3-6 yaş anaokulunda Karadeniz Bölgesi'nde tek, Ordu genelinde ilk olma özelliği taşıyan "Montessori" projesi hayata geçirildi.

- Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3-6 yaş anaokulunda Karadeniz Bölgesi'nde tek, Ordu genelinde ilk olma özelliği taşıyan "Montessori" projesi hayata geçirildi.

Çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve iş birliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olan Montessori sayesinde minikler kendi öğrenimleri için üretici seçimler yaparken, öğretmenler ise öğrencilerin yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendiriyor.

"Çocukların görsel amaçlı zihinsel becerileri arttı"

Proje kapsamında çalışma yürüterek Karadeniz Bölgesi ve Ordu genelinde Ünye'de ilk olma özelliğini taşıdıklarını söyleyen Okul Müdürü Ebru Karaman, "Okulumuz 3-6 yaş miniklerimiz için eğitime açılmış bir anaokulumuzdur. Montessori sınıfımızdaki ana amaç çocuklarımızın zihinsel becerilerine hitap etmesidir. Özellikle hesap yaparken çocuklarımız görsel amaçlı burada zihinsel becerilerini anlık harekete geçiriyorlar. Çocuklar bu etkinlikleri yaptıktan sonra dikkat süreleri daha çok arttı. Özellikle birebir bütün malzemelere dokunarak ve görerek yapmaya başlamalarının ardından ilgi ve alakaları da artmıştır. Karadeniz Bölgesi'nde ilk, Ordu'da da tek olan bu projeyi hayata kazandırdık" dedi.

Montessori sınıfından oldukça memnun olduklarını ve arkadaşlarıyla beraber projeye sevindiklerini söyleyen 5 yaş Saygı Sınıfı öğrencisi Hazel Duru Güney, "Okulumuz Montessori sınıfındı geliştirici ve burada öğrendiğimiz konuları işleyecek oyunlar var. Biz bu proje sayesinde hem eğleniyor hem de aklımızı geliştiriyoruz. Özellikle örüntü ile ilgili kendi yaptığımız konuları işleme gibi oyunları çok seviyoruz" diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Montessori Sınıfı Ordu'da hayata geçti
Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Montessori Sınıfı Ordu'da hayata geçti
Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Montessori Sınıfı Ordu'da hayata geçti
Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Montessori Sınıfı Ordu'da hayata geçti

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa 'Montessori Sınıfı' Ordu'da hayata geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı "Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları
Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık         
11:54
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü öne sürülen maske Türkiye'de Koronavirüsü yüzde 99.9 oranında öldürdüğü öne sürülen maske Türkiye'de         
11:09
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 461 liradan işlem görüyor         
10:59
Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı         
10:53
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde yandı         
10:24
İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın İntihara kalkışan genç saçını tarayarak poz verdi! İmamın "Seni evereceğiz" vaadiyle ölümden vazgeçti         
09:58
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu         
09:54
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 12:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei