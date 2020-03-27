Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.


Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, koronavirüs salgınının önüne geçmek ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak için video klip hazırladı. Okulun Müdür Yardımcısı Emre Ünsal'ın desteği ile hazırlanan video klipte öğrenciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadelerinden yola çıkarak "Çınarların gölgesinde büyümek için evde kal Türkiye'm" sloganını kullanarak özellikle 65 yaş üstü olanların salgından etkilenmemesi için evde kalmalarını istedi. Öğrenciler, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim gördüklerini belirterek daha nice bayramlara ulaşmaları ve ellerinin öpülmesi için büyüklerin salgın süresince evde kalmaları gerektiğini ifade etti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ?112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin taleplerini karşıladı.

Talepler doğrultusunda alışveriş yapan ekipler, ürünleri sahiplerine ulaştırdı.


Çorum


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Çorum'da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim merkezlerinin çalışmaları devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların talebinin mümkün olan en kısa sürede karşılandığı belirtildi. Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim merkezlerinin 24 saat hizmet verdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Uygulamanın başladığı 22 Mart'tan bugüne kadar temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 1853 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiştir. Çalışmalarımızın en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi için kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma birimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımız arasında çok değerli yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir."

Kentte halkın ortak kullanım alanları, yeni tip Kovid-19 salgını dolayısıyla her gün dezenfekte ediliyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezindeki meydan, park ve yeşil alanlarla ana arterlerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.


Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi ve etrafındaki yollar, belediye ekiplerince yıkandı.


Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında, camilerde cuma namazı kılınmaması uygulaması sürüyor.


Çorum'da Diyanet İşleri Başkanlığının tedbir kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar, cuma namazı kılmak için Ulu Cami'ye geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara caminin kapalı olduğunu, diğer vakitlerde ise bireysel olarak yeniden ibadete açılacağını aktardı.


Cuma namazı nedeniyle kentte sela okunmazken, yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla cuma namazı vaktinde camilerde cenaze namazı kılınmasına izin verilmedi.


Kastamonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla irtibata geçenlerin adreslerine personel yönlendirildiği bildirildi. Vatandaşların ihtiyaç duydukları malzemelerin ekipler tarafından giderildiği belirtilen açıklamada, koronavirüs konusunda gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan cadde ve sokaklarda devriye görevini ifa eden görevliler, ekip otolarından yaşanan salgın dolayısıyla vatandaşların evde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada da kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının sürdürüldüğü, belediye hizmet binası ile Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de vatandaşların ateş ölçümlerinin yapılarak içeriye alındığı anlatıldı.


Çankırı


Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor.

Kurum Müdürü İbrahim Gökmen, yaptığı açıklamada, siperliklerin farklı prototiplerinin İl Sağlık Müdürlüğüne sunulduğunu aktardı. Seri üretime başlayarak aylık 150 siperlik üretmeyi hedeflediklerini belirten Gökmen, "Ülkemizin bu zor günlerinde gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmak bizler için onur verici. Ürettiğimiz maskeler sayesinde pozitif vakalarda kullanılacak siper maskelerin tedarikinde sıkıntı yaşanmayacaktır. Ayrıca ülke genelinde tüm bilim ve sanat merkezleri Sağlık Bakanlığımız için maske üretimine devam etmektedir. Bizler de günde 10 saatten fazla çalışarak daha fazla maske üretmeye gayret ediyoruz." dedi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti. Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yapıldı.


Niksar Belediyesi, ilçede kurulan pazarda maske ve eldiven dağıttı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor.


Sinop


Sinop Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, koronavirüs ile mücadele kapsamında Bilim Sanat Merkezinde sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretimine başlandığını söyledi. Zor günleri devlet ve millet el ele atlatacaklarını vurgulayan Yıldız, "3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik prototip üretimlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Koronavirüs ile mücadele faaliyetlerinde müdürlük olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bir an önce içinde bulunduğu zor günlerden kurtulmasını diliyorum." diye konuştu.


Sinop Belediyesi tarafından da koronovirüs tedbirleri kapsamında Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneğine mama desteğinde bulunuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında lokantaların kapalı olduğuna işaret edilerek, sokak hayvanlarına yönelik desteklerin bu süreçte devam edeceği kaydedildi.

Amasya


Amasya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine Amasya Valiliğinin kararıyla oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.

112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunan kişilerin ihtiyaçları, görevliler tarafından karşılanıyor.

Amasya Valisi Osman Varol, yaptığı açıklamada, devletin böyle günlerde vatandaşını yalnız bırakmayacağını vurguladı.


İhtiyaç sahibi, kimi kimsesi olmayan herkesin her türlü ihtiyacının titizlikle giderildiğinin altını çizen Varol, "İhtiyacına göre günlük, ihtiyacına göre haftada bir taramadan geçen vatandaşlarımız mevcut. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşın yanındadır. Daha da önemlisi talebe göre yüzlerce vatandaşımızın sağlık kontrolü de yapıldı. Bizler de devletimizin temsilcisi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.


Taşova Belediyesi tarafından ise pazar esnafı ve vatandaşlara koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı.

Koronavirüs, Samsun, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:36 Kaynak: AA

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