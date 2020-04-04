Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'a araç giriş çıkış yasağı ile market ve pazarlarda maske kullanım zorunluluğu denetleniyor.

Zonguldak ile 30 büyükşehire gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması üzerine Samsun- Ankara kara yolu Havza Otogar kavşağında oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri, şehre girmek ve çıkmak isteyen araçları kontrol ediyor.

Güvenlik güçleri, ayrıca Samsun'un sınırları olan Ordu tarafındaki Terme ve Sinop yönündeki Yakakent ilçelerinde de uygulama gerçekleştiriyor.

Ekipler, izin belgesi bulunmayan araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.

Uygulama sırasında sağlık ekipleri de sürücüler ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Market ve pazar yerlerinde maske denetimler başladı

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, pazar yerleri ve marketlere de maskesiz girilmesi yasaklandı.

Pazara gelen vatandaşlar ile satıcılar maske takarken, ürünlerin vatandaşlar tarafından seçilmesine de izin verilmiyor.

Marketlere gelenler ve çalışanların da maske kullanım zorunluluğu başlarken, 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların bu dönemde daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kendilerini arayarak evinden çıkamadığı için belediyeden yardım talebinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşın yardımına koştuklarını belirten Vidinlioğlu, "Şu ana kadar bizi arayan 65 yaş üstü 75 vatandaşımıza zabıtamız marifetiyle ulaşıp istedikleri erzakları alıp evlerine bıraktık." dedi.

Bazı öğrencilerin de memleketlerine gidemediğini anlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 öğrencinin evine yardım malzemesi ulaştırdık. Ayrıca ihtiyaç sahibi 100 ailemize yardım yaptık. 300 ailenin evine her akşam yemek gönderiyoruz. Hayırseverlerimizden bize, bizden de vatandaşlarımıza yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Yardımlar bundan sonra da devam edecek."

Öte yandan belediye ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il sınırına giriş yapılan 15 noktada denetimlerini sürdürüyor.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.


Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.


Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.


Çorum

Çorum'da salgın tedbirleri kapsamında 4 semt pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, insanların bir arada bulunmasını önlemek amacıyla kent merkezindeki 4 semt pazarının kapatılmasını kararlaştırdı.

Karara göre ikinci bir emre kadar perşembe günleri Buharaevler, cuma günleri Mimarsinan ve cumartesi günleri de Bahçelievler mahallelerinde pazar kurulacak.

Saat 10.00-19.00 arasında açık kalacak pazar alanlarının giriş ve çıkışları ayrı yerden sağlanacak.

Çorum Belediyesi de sağlık kuruluşlarına verilmek üzere maske üretimine başladı.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın kültür ve sanat merkezlerinde oluşturulan atölyelerde 6 bin maske dikilerek kentteki sağlık kuruluşlarına iletilecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, atölyelerde gerekli hijyen tedbirini alarak üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çankırı

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre İl Umumi Hıfzıssıha Meclisince yeni karar alındığı bildirildi.

Bu kapsamda 20 yaşından küçüklerin de sokağa çıkmalarının kısıtlandığı aktarılan açıklamada, şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için önlemler alınmasına, pazar yeri, market ve toplu çalışılan iş yerlerinde herkesin maske takmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde eczanelerin çalışma saatlerinin de 09.00-17.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

Amasya

Amasya Belediyesi, kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere başladığı maske üretim kapasitesini artırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, halkın sağlığını korumak adına 700 bin olarak planlanan maske üretimini 1 milyona çıkardıklarını belirterek, belediye öncülüğünde bir tekstil fabrikasında üretilen maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Bu arada, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemelerinin PTT görevlileri, polis ve jandarma ekipleri vasıtasıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmesi uygulaması, Amasya'da da devam ediyor.

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:44 Kaynak: AA

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