Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 8 Nisan itibarıyla Vefa Sosyal Destek gruplarına 26 bin 136, Acil Çağrı Merkezine ise 10 bin 857 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek gruplarının çalışmalarını sürdürürken, gelen çağrılar üzerine harekete geçen birimlerin vatandaşların ihtiyaçlarını adreslerinde teslim ettikleri kaydedildi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Bu arada belediyelerin vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımları sürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çankırı

Çankırı'da Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla temin edilen 15 bin koruyucu maske, vatandaşlara dağıtılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temin edilen 10 bin koruyucu maske ile Megasan Medikal AŞ'nin ürettiği 5 bin koruyucu maske, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Çankırı Belediyesine teslim edildi.

Maskeleri teslim alan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, halk sağlığı için üretilen maskelerin kontrollü şekilde vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, "Bu süreçte taşın altına elini koyan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. El birliği ile bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Moral bozma değil, birlik olma zamanıdır." dedi.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin maske ve 10 bin koruyucu eldiven dağıttıklarını söyledi.

Mahalle ve sokakların dezenfekte ile temizliği için büyük mücadele sarf ettiklerini anlatan Vidinlioğlu, "İlk etapta bin litre dezenfektan aldık. 1 litre dezenfektanı 100 litre su ile karıştırarak temizliği yaptık. En güçlü dezenfektanı kullanıyoruz. Bugüne kadar 100 ton dezenfektanlı su ile Kastamonu'nun her mahallesini ve sokağını temizledik. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmakta." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, salgına karşı başlatılan dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Buharaevler Mahallesi'nde cadde ve sokakları yıkayan ekipler, bölgedeki özel hastane ile bazı iş yerlerini de dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için de çalışma yapıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına da sahip çıktıklarını belirterek, "Bu şehirdeki her can gibi onlar da bize emanet. Her gün sokak ve yaban hayvanlarını beslemeye, tedavi etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşgın, ayrıca vatandaşlar için 300 bin maske dağıtmak için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Kentte, evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya devam ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, binlerce vatandaşın talebi, ekipler tarafından karşılandı.

Vali Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarına katkı yapan, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Amasya

Amasya'da kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ve açık yerler, yol kontrol noktaları, bankaların önleri ve çevreleri gibi vatandaşların kolayca erişebilecekleri yerlerde kamu görevlileri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.



Görevliler, ayrıca doğru maske kullanımı, koronavirüse yönelik tedbirler, uymaları gereken kurallar ve benzeri konularda bilgilendirme yaparak, vatandaşların virüse maruz kalma riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Vali Osman Varol, önlenmesi amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için evde kalmaya ve sosyal izolasyon ile hijyene özen göstermeye devam edilmesini istedi.