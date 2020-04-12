Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Samsun'da soka çıkma yasağının ikinci gününde polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler kentin giriş ve çıkışlarının yanı sıra kent merkezinde saha çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ezenfeksiyonun yanı sıra bazı ilçelerde gönüllü vatandaşların da desteğiyle tıbbi malzeme üretiyor.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında nizamiye girişinde gelenlerin ateşi ölçülüyor, ardından galoş, maske ve eldiven verilerek ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra içeri alınıyor. Derslerin olmadığı okulda, sık sık dezenfeksiyon yapılıyor.

Havza ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokakları düzenli olarak ilaçlıyor.

Tokat


Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.


Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri dezenfeksiyonu sürdürdü.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek bu kişileri evlerine bırakıyor.

Amasya

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı pazarlarda alınan tedbirler artırıldı.

Kent merkezinde her hafta pazar günleri kurulan pazara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı.

Girişte maskesiz gelen vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaşın altındaki vatandaşların pazara girişine izin verilmedi.


Vatandaşlar için belirli noktalara el dezenfektanı konulan pazarda "seçmece" alışverişe izin verilmiyor. Talep edilen ürünler maske ve eldiven kullanan pazarcılar tarafından hazırlanıyor.

Pazarlarda vatandaşların ve esnafın uyması gereken tedbirler sık sık anonslarla duyuruluyor.

Kastamonu


Kastamonu Belediyesi tarafından Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Kastamonu adliyesi, şehir merkezindeki ATM'ler, Aktekke Konağı Hizmet Binası, Pazar Pazarı ve Cuma Pazarı Alanı'nda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azap Ahmet Sokak, Gazi 3. Sokak ile Bağcılar, Mehmet Akif Ersoy, Dr. İlhan Gürel, Cemilbey, Albayrak, Fevzi Çakmak, Çamlık caddelerini ve açık iş yerlerini dezenfekte ettiklerini belirterek, "Biz sizin için her yerdeyiz, siz yeter ki evde kalın." ifadesini kullandı.

Aşgın ayrıca, haftada 3 kez Bahçelievler, Buhara ve Mimar Sinan mahallelerinde semt pazarlarını da ziyaret etti. Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri uygulayan esnafa teşekkür eden Aşgın, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:14 Kaynak: AA

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