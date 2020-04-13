Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve maddi imkansızlığı olan vatandaşlar için "Atakum'da Yardım Dayanışması" başlatıldı.

Belediye ekipleri yardım etmek isteyen hayırseverlerin adreslerine giderek kuru gıda ve ihtiyaç malzemelerini koordineli şekilde alıp tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Atakum'da Yardım Dayanışması'na katkı sağlamak isteyenlerin 552 936 02 30 numaralı telefonu arayarak belediye ekiplerine bildirmeleri gerekiyor.

Canik Belediyesi ise parklarda ve sokaklarda dezenfeksiyon yaptı.

Vezirköprü ilçesinde ise ilçeye giriş çıkış yasağı sürüyor. Güvenlik kuvvetleri ilçenin giriş ve çıkışlarında aldıkları önlemlerle yasağı uyguluyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Cide Belediyesi tarafından Kalafat, Gebeş, Kumluca, Irmak, Çandır, Bağyurdu, Kasım, Sipahi, Tarakçı, Sofular Mahallesi ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından ilçenin cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkandı.

Belediyeler tarafından vatandaşlara evde kal çağrısında bulunuldu.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında maske ve eldivensiz alışveriş yapılmaması, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi için denetimlerde bulunuyor. Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda devriye görevi yapan ekipler, megafonlarla vatandaşlara koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

-Amasya

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini artırdı.


Şehrin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik uygulamalar yapan ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.


Amasya Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.


Güvenlik güçleri tarafından, kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.

Çankırı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulama noktasını ziyaret etti.

Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısındaki kontrol noktasına Vali Yardımcıları Abdullah Aslaner, Şahin Bayhan, Mustafa Emre Kılıç, Akın Karagöz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile giden Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan kontrol noktasında şehre giriş yapan yolculara maske dağıtılarak ateş kontrolü yapılıyor. Ayrıca yasa dışı durumlara da anında müdahale ediliyor.

Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:58 Kaynak: AA

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