Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde belediye, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara 1200 gıda kolisi dağıttı.

Canik Belediyesi ise koronavirüs riskine karşı önlemlerini kırsal yerleşim alanlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları ile sürdürdü. Belediye ekipleri, çalışma alanını genişleterek ilçenin tamamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesinde kurulan pazarda koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında Atakum Belediyesi ekipleri maske ve eldiven dağıtarak vatandaşı sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.


Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çankırı

Çankırı'da Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezinde üretilen yaklaşık bin siperlik İl Sağlık Müdürlüğü ve bazı kamu kurumlarına dağıtıldı.

Salgınının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamından üretilen siperliklerden 50'si Emniyet Müdürlüğüne, 25'i Nüfus Müdürlüğüne ve 720 siperlik İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Amasya

Amasya'da polis ve zabıta ekipleri marketlerde, koronavirüs salgınına yönelik uygulanması gereken zorunlu maske kullanımı, maksimum müşteri sayısı, en az 3 adım sosyal mesafe, ürünlere müşterilerin temas etmemeleri ile diğer tedbir ve kuralları denetlemeye devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ise marketlerin açılış ve kapanış saatleri, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı, sosyal mesafe kurallarının uygulanması, çalışanların ve müşterilerin maske ile eldiven kullanımı gibi hususları inceledi.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada kentin en yoğun kullanım alanları ile özel halk otobüsü durakları ve Topçuoğlu pazar yerinde dezenfeksiyon işleminin yapıldığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, "Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için şehrimizin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bu süreci birlikte atlatabilmek için sizler de zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmayın. Çıkmak zorunda kalırsınız da tedbirlerinizi alın ve sosyal mesafenizi koruyun." ifadelerine yer verildi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Belediye ekiplerince vatandaşlara yönelik ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu semt pazarları başta olmak üzere kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.

Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:50 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'dan salgınla mücadelede hareketliliği ölçen veri sitesi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Bilim Kurulu üyesinden uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmedi
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 22:40:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]