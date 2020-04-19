Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, kent sınırlarından kara ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

Kararda, kentte yaşayan veya bulunanların, belirtilen süre boyunca Samsun'da kalmalarının esas alındığı aktarıldı.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boş kalan sokak ve caddeleri dezenfekte etti.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.


Kentte 7 noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı sürüyor.


Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konularında anons yaparak sık sık uyarıyor.


Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.


Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, 30 büyükşehir ile Zonguldak'tan yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün geçici olarak durdurulmasına karar verdi.


Kurul tarafından, 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta bulunanların belirtilen süre boyunca bulundukları illerde kalmalarının esas olduğuna karar verildi.

Kastamonu Belediyesinden yapılan açıklamada ise koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

Ekiplerin gece gündüz vatandaşların sağlığı için çalıştığının belirtildiği açıklamada, son olarak, Cuma Pazarı, Kuzeykent ve Oluklabaşı, şehir merkezi ve otogar mevkisindeki ATM'ler ile eczanelerin dezenfekte edildiği bildirildi.

Amasya

Amasya'da şehrin giriş ve çıkış noktalarında jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yapılan denetim faaliyetleri devam ediyor.

Araçlarda, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor, ateş ölçümleri yapılıyor. Araç içi yolcu sınırı ve araç içi sosyal mesafe kontrol edilerek, sürücü ve yolculara maske dağıtılıyor.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.?

Çorum Belediyesinin insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki esnafa, ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı da sürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda megafonlarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapıyor. Bazı camilerden de ezanlardan sonra aynı yönde anonslar yapılıyor.

Kentte evden çıkamayanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Karadeniz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 05:58 Kaynak: AA

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