Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı

Samsun, Sinop, Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı, System.String[]

Samsun, Sinop, Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Sinop'ta uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, Sinop'ta maske, mesafe ve hijyen kurallarına genel anlamda uyulduğunu söyledi.

Vaka sayısı noktasında kentte düşüşün sürdüğüne işaret eden Karaömeroğlu, "Bunu hep birlikte başardık, başaracağız. Vatandaşlarımız bu konuda bize büyük destek veriyor. Sadece gençler konusunda biraz daha uyarı faaliyetlerimizi artırmalıyız." dedi.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ekiplerin maske ve sosyal mesafe denetimi sürüyor.

Polis, zabıta ve diğer kurum görevlilerince kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanlarında maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.?

Park ve bahçelerde de denetim yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi uyarılarında bulundu.

Maske takmayan vatandaşlar uyarılırken, ikinci kez uyarıldığı tespit edilen kişilere polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Samsun

Samsun'da kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de denetimler gerçekleştirildi.

İlkadım, Bafra, Kavak ve Havza ilçesindeki denetimlere mülki idare amirleri de katıldı.

Denetimlerde halk pazarları, market, lokanta, kafeterya gibi iş yerleri denetlenerek vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Tokat

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlerin önemine dikkati çekmek için maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı.

Vali Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda denetimlerde bulunarak vatandaşlara maske dağıttı.

Balcı, maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere Tokatlı vatandaşların hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Amasya

Amasya'da Vali Mustafa Masatlı'nın koordinasyonunda denetim gerçekleştirildi.

Vali Masatlı, beraberindeki ekiplerle kentteki işletmelerde, cadde ve sokaklarda Kovid-19 kapsamında denetimde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Masatlı, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğunun devam ettiğini anımsattı.

Salgının önlenmesi için toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurgulayan Masatlı, "Vatandaşlarımızdan ve iş yeri sahiplerinden temizlik, maske ile sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlere katıldı.

Kent merkezinde halk otobüsleri, esnaf ve bazı kamu kurumlarında incelemede bulunan Kılıçarslan ve Yurt, kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Kılıçarslan, gazetecilere, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tedbirleri yerinde görmek için denetimleri sürdürdüklerini belirten Kılıçarslan, "Amacımız kamu sağlığını, insan sağlığını tehdit eden koronavirüs ile olabildiğince daha etkin mücadele etmek. Umarım vatandaşlarımız bu noktada daha tedbirli olurlar ve bu süreci Kastamonu'da daha iyi atlatırız." dedi.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığını aktaran Kılıçarslan, "Genelgeler kapsamında izolasyona uymayan vatandaşlar için 2 yurt ayarladık, zaman zaman onları misafir ediyoruz. Umarız ki ayarladığımız yurtta hiçbir vatandaşımız kalmaz. Tüm amacımız, alınan tedbirleri vatandaşlarımızın harfiyen uygulamasını sağlamak." diye konuştu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Kılıçarslan, "Sayın Vali'mizin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yok. Dün görüştüğüm kadarıyla semptom dahi görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan, Kastamonu, Çorum, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

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