Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da yapılan denetimler

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın konuşması - Kastamonu

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlere katıldı.

Kent merkezinde halk otobüsleri, esnaf ve bazı kamu kurumlarında incelemede bulunan Kılıçarslan ve Yurt, kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Kılıçarslan, gazetecilere, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Tedbirleri yerinde görmek için denetimleri sürdürdüklerini belirten Kılıçarslan, "Amacımız kamu sağlığını, insan sağlığını tehdit eden koronavirüs ile olabildiğince daha etkin mücadele etmek. Umarım vatandaşlarımız bu noktada daha tedbirli olurlar ve bu süreci Kastamonu'da daha iyi atlatırız." dedi.

Bazı vatandaşların tedbirlere uymadığını aktaran Kılıçarslan, "Genelgeler kapsamında izolasyona uymayan vatandaşlar için 2 yurt ayarladık, zaman zaman onları misafir ediyoruz. Umarız ki ayarladığımız yurtta hiçbir vatandaşımız kalmaz. Tüm amacımız, alınan tedbirleri vatandaşlarımızın harfiyen uygulamasını sağlamak." diye konuştu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Kılıçarslan, "Sayın Vali'mizin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yok. Dün görüştüğüm kadarıyla semptom dahi görülmemiştir." ifadelerini kullandı.