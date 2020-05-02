Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte koronavirüs salgınına karşı durak, kaldırım, alt geçit, cadde ve sokaklar olmak üzere vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, koronavirüs salgınının önüne geçmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yürüttüklerini anlatan Demir,,hükümetin aldığı tedbirlere uyularak mümkün olmadıkça evlerden çıkılmamasını istedi.

Kastamonu

Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde koronavirüsle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, koronavirüsle mücadele kapsamında halk pazarı esnafını ziyaret ederek maske, eldiven ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

İnebolu Belediyesi de koronavirüs nedeniyle vatandaşların zamanının büyük bölümünü evde geçirmesi dolayısıyla ramazan ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri 18.45 ile 20.00 saatleri arasında sosyal medya üzerinen iftar programı düzenlemeye başladı.

Araç Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaç maddelerini ikametgahlarına kadar götürerek hizmetlerine devam ettikleri kaydedildi.

Çorum

Çorum'da belediye ekipleri, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.? Kentin çeşitli noktalarında cadde ve sokakları yıkayan ekipler, iş yerlerini dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilmiş, yıkanabilir 200 bin maskeyi evinize getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz medikal maskeleri pazarlarımızda dağıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada yaban ve sokak hayvanlarının ihtiyaçları da belediye ekiplerince gideriliyor.

Kentte evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün 112, 155 ve 156'yı arayarak hizmet talep eden 1728 kişinin ihtiyacı ekiplerce karşılandı.

Vali Mustafa Çiftçi, kent merkezinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.