Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekiplerince ekmek satışı yapılan yerler denetlenerek çalışanlar genel hijyen kuralları ile maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı.

Polis ekipleri pazar yerlerinde vatandaşlara, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarı yapıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar sürüyor.

Kastamonu Belediyesi kentin sokak ve caddeleri ile parklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Araç Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen maske eldiven ve tıbbı atık kutuları belediye ekiplerince düzenli olarak kontrol edilerek yenileniyor.

Sinop

Sinop'ta koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.

Valilik bünyesinde kurulan denetim ekibi işletmeler, pazar yerleri ve sanayi kuruluşlarında denetimlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ederken, Emniyet ve Jandarma ekipleri de seyahat yasağı bulunan Durağan ve Boyabat ilçelerinin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da şehrin giriş ve çıkış noktalarında jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yapılan denetim faaliyetleri devam ediyor.

Amasya Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.



Polis ve zabıta ekiplerince kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

Çorum

Çorum Belediyesi berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa süre önce faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik merkezlerini de ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.

Kentteki semt pazarlarında denetimler sürüyor. Zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların vücut ısısını ölçüp, maske vererek içeri alırken polis ekipleri de sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda denetimlerine devam ediyor.

Kentte evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Ekiplerce dün, yardım talebinde bulunan 1423 kişinin ihtiyacının karşılandığı bildirildi.