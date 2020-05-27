Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak için iş yerlerindeki denetimlere devam etti.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, toplu yaşanılan yerlerde maske ve eldiven takma zorunluluğunun getirilmesi ile iş yerlerini denetledi.

Ekipler, salgın sürecinde 4 bin 162 market, fırın, pastane, restoran, lokanta ve kasap gibi alanı kontrol etti.

Denetimde sosyal mesafe konusunda vatandaşlar ve çalışanlar da uyarıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da tedbirler kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar sürüyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri, kent merkezinde yürüyüşe çıkanlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma ekipleri de kısıtlamalara uyması için ilçe ve köylerde denetimlerine devam ediyor.

Kastamonu Belediyesince yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Pınarbaşı Belediyesi ekipleri, ilçenin cadde ve sokaklarını sabunlu suyla yıkadı.

Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri cuma gününe kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kentte emniyet ve jandarma ekiplerince de denetimler yapılıyor.

Oluşturulan kontrol noktalarında sağlık ekiplerince vatandaşların ateşleri ölçülmeye devam ediyor.

Çorum

Çorum Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, Gazi, İnönü ve Bahabey caddelerindeki iş yerlerinin yanı sıra berber, kuaför ve güzellik merkezlerini de ücretsiz dezenfekte ediyor.

Halk otobüsleri, ticari taksiler ve camilerde de çalışma yapan ekipler, talep gelmesi durumunda evlerde de dezenfekte hizmeti sunuyor.

Semt pazarlarında da zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların vücut ısısını ölçüp maske vererek içeri alırken, polis ekipleri sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda denetimlerine devam ediyor.

Kentin giriş ve çıkışlarındaki kara yollarında da sürücü ve yolcuların vücut ısıları ölçülüyor.

-Tokat

Tokat'ta belediye ekipleri, Kovid-19 salgınına karşı berber, market gibi yerlerde denetim yaparak sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına gidenlerin vücut ısıları ölçülüyor.

İlçe belediyeleri de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında araçlara yönelik uygulama yapıyor, kurallara uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Belediye ekipleri de toplu ulaşım araçları, hastane ve taksi durakları gibi alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri kentin işlek caddeleri, pazar alanları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.