Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek

30.08.2022 14:48
Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek

Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atıp "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atıp "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, 1 Eylül'de yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara'ya ağ atacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların ekmek mücadelesine başlayacağını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçılar için bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, "Her yıl ilimize Karadeniz'in farklı illerinden balıkçılar geliyor. Karadeniz'den gelen tayfalar sezon boyunca burada ekmek mücadelesi veriyor. Bu yıl arkadaşlarımız limana geldiler ve son hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah hep beraber 'vira bismillah' diyerek güzel bir sezona başlayacağız. İnşallah balıkçılar da, vatandaşlar da bu sezon balıktan yana mutlu olacak diye bekliyoruz." dedi.

Samsun'lu balıkçı Hamit Şahin de tayfaların gurbette ekmek mücadelesinin 1 Eylül'de başlayacağını ifade ederek, "Ağlarımızın ve teknelerimizin bakımlarını yaptık. Bütün ağlarımız tamam. İnşallah bu sene palamut bol olacak. Tayfaların ekmek mücadelesi 15 Nisan'a kadar devam edecek. Ekibimiz teknelerimiz hazır, inşallah 31 Ağustos gecesinden itibaren denize açılıp nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Balıkçı Ekrem Çimiç ise sezona her zaman heyecanla hazırlandıklarını dile getirerek, "Ağlarımızın gerekli bakımlarını tamamladık. Tayfalar, tekneler, her şey hazır durumda. Sezonun hayırlısıyla bol bereketli geçmesini bekliyoruz. Bütün tayfalar güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ motorlu kara taşıtı artmaya devam ediyor Tekirdağ motorlu kara taşıtı artmaya devam ediyor Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ'da asayiş
Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Marmara Denizi, Karadeniz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da 'vira bismillah' diyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:59 Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
13:48 Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı: Allah'a inanmayı seçiyorum
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 14:48:39. #1.11#
SON DAKİKA: Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement