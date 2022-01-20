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Karadeniz Bölgesi'ne 'aşırı' soğuklar geliyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'ne 'aşırı' soğuklar geliyor

20.01.2022 22:57
Karadeniz Bölgesi'ne 'aşırı' soğuklar geliyor

Karadeniz Bölgesi'nin hafta sonundan itibaren 'aşırı' soğukların etkisi altına girmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nin hafta sonundan itibaren 'aşırı' soğukların etkisi altına girmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğukların 20-27 Ocak tarihleri arasında etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü- Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin (BTUM) son meteorolojik değerlendirmesi şöyle:

"Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, yarın (Cuma) akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlayarak etkili olacağı, Pazartesi gününden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, bunun sonucunda bölgemiz genelinde 'aşırı soğuk hava koşulları'nın görüleceği tahmin ediliyor.

21 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu kıyı kesimlerden başlayarak, zamanla Kastamonu, Sinop çevreleri ile Çorum'un batı ilçelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 22 Ocak Cumartesi: Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. ağışların kıyı kesimlerde ( Samsun, Sinop, Kastamonu ve Ordu kıyı kesimleri) kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimler (Samsun, Sinop ve Ordu iç kesimleri) ile Amasya, Çorum, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. 23 Ocak Pazar: Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Samsun'un doğusu ile Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm) kar yağışı şeklinde, olması bekleniyor. 24 Ocak Pazartesi: Kastamonu'nun iç kesimleri ile Çorum'un kuzey batı kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. 25 Ocak Salı: Kastamonu, Sinop iç kesimleri ile Çorum'un kuzey kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. İlerleyen günlerde kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonu kıyı kesimlerde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 3 ila 6 derece mevsim normallerinin altında, hafta başından (Pazartesi) itibaren kıyı kesimlerde 4 ila 6 derece, iç kesimlerde 6 ila 12 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin,

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Bölgemiz genelinde görülmesi beklenen kuvvetli yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor."

(İHA)

Karadeniz Bölgesi'ne 'aşırı' soğuklar geliyor

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Kaynak: İHA

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