Çorum Kırkdilim tünellerinin bu yıl tamamlanması planlanıyor

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nin inşasının bu yıl tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki yaklaşık 9 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Dinç, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.

Projenin toplam 1 milyar 600 milyon lira bedele sahip olduğunu dile getiren Dinç, "Geçen yıl tünellerimizden birini açmıştık. Çift tüp olarak 1533 metrelik tüneli açmıştık, 732 milyon lira harcama yapmıştık. Bu sene de bu tünellerde çalışmalar devam ediyor. Birinde nihai beton işleri var. Diğerinde de 75 metre ve 107 metre olarak kalan kesimler var. Oralarda da çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Dinç, Vali Mustafa Çiftçi'nin çalışmaların bu yıl bitip bitmeyeceği yönündeki sorusuna ise "Kırkdilim geçidini bu yıl bitirmeye gayret ediyoruz ama tünellerdeki çalışmalar bitecektir. Yol bağlantılarının tamamı bitmez diye düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.