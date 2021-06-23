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Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti Sinop'ta 160 bin 13 doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti Sinop'ta 160 bin 13 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

23.06.2021 14:30
Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti Sinop'ta 160 bin 13 doz Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 14,78'e gerileyerek Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, toplam 160 bin 13 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 14,78'e gerileyerek Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, toplam 160 bin 13 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Toplam 216 bin 460 nüfusa sahip kentte İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil ekiplerce organize sanayi bölgelerinde Kovid-19 aşısı uygulamasına devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran, AA muhabirine, aşılama sürecinin Sinop'ta çok hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Şu ana kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere 160 bin 13 aşı uygulaması yapıldığına işaret eden Duran, mobil ekiplerin kent genelindeki tüm fabrikalarda aşılama faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Sinop Valiliği sosyal medya hesaplarından ise vaka sayılarındaki düşüşün ardından, "Teşekkürler Sinop" mesajı yayımlandı.

"Şimdi aşı bizi daha da güçlendirecek" ifadesi kullanılan mesajda, "Bir kez daha sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti Sinop'ta 160 bin 13 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, hastaneler, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti Sinop'ta 160 bin 13 doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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