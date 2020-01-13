Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri: Trabzon - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri: Trabzon

6 saat önce

2019 yılında 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleştirilen 4 milyar 359 milyon 645 bin 5 dolar tutarındaki ihracatın, yüzde 27'sini 1 milyar 160 milyar 522 bin 314 dolar ile Trabzon'un gerçekleştirdiği belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri: Trabzon, System.String[]

2019 yılında 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleştirilen 4 milyar 359 milyon 645 bin 5 dolar tutarındaki ihracatın, yüzde 27'sini 1 milyar 160 milyar 522 bin 314 dolar ile Trabzon'un gerçekleştirdiği belirtildi.


2019 yılında Karadeniz Bölgesi'nde 4 milyar 359 milyon 645 bin 5 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. 18 ilin yer aldığı bölgeden gerçekleştirilen bu ihracatta Trabzon zirvedeki yerini korudu. 1 milyar 160 milyar 522 bin 314 dolar tutarında ihracatın gerçekleştirildiği Trabzon'da bir önceki yıla oranla yüzde 21 oranında artış yaşandı. Karadeniz Bölgesi illeri içinde en fazla ihracat gerçekleştiren il olan Trabzon, ihracatını 1 milyar dolar üzerine çıkararak, Karadeniz illeri arasında ihracatını 1 milyar dolar üzerine çıkaran tek il oldu.


Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Karadeniz Bölgesinin en fazla ihracat gerçekleştiren ili olan Trabzon'un 2019 yılında da bu başarısını sürdürerek ihracatını tekrar 1 milyar dolar üzerine çıkardığı söyledi.


Trabzon'un Türkiye'de en fazla ihracat gerçekleştiren 16. il olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Bunun yanında ülkemizden 1 milyar dolar üzeri ihracat gerçekleştiren iller arasında Trabzon'da yer alıyor. Doğu Karadeniz alt bölgesi olarak da Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının yüzde 59'unu tek başına Trabzon gerçeleştirdi. Güçlü kurumsal yapı ve ihracatçılarımızla sürdürülen uyumlu çalışmalar, kentte var olan ihracat kültürü ve bilincinin her geçen gün gelişmesi paralelinde Trabzon ili ihracat artışı sürdürülebilir hale geldi. Yaklaşık 20 yıl içinde Trabzon ili ihracatı 6 kat artış göstererek 1 milyar dolar sınırı üzerine ulaştı" dedi.


Ülke çeşitliliği olarak da Trabzon'dan ihracat yapılan ülke sayısının her geçen yıl arttığına vurgu yapan Kalyoncu, 2019 yılında Trabzon ilinden 119 ülkeye ihracat yapıldığını ve ihracat yapılan ülke sayısı itibariyle de bölge içinde Trabzon'un birinci sırada yer aldığını söyledi.


Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'ndeki ihracatta liderliğini koruyan Trabzon'u, Samsun, Çorum ve Zonguldak illeri takip etti. - TRABZON

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, İhracat, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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