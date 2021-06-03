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Karadeniz Bölgesi'nin tek tomoterapi cihazı, kanser tedavisinde etkinliği artırıyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nin tek tomoterapi cihazı, kanser tedavisinde etkinliği artırıyor

03.06.2021 12:10
Karadeniz Bölgesi'nin tek tomoterapi cihazı, kanser tedavisinde etkinliği artırıyor, System.String[]

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren tomoterapi cihazı, sadece kanserli hücreleri hedef almasıyla tedavide yaşam kalitesini artırıyor.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren tomoterapi cihazı, sadece kanserli hücreleri hedef almasıyla tedavide yaşam kalitesini artırıyor.

Hastanenin Numune Kampüsündeki Onkoloji Merkezinde bulunan tomoterapi cihazı, Trabzon'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen kanser hastalarının ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olan cihazın, bölgedeki tüm hastalara hizmet verebilecek kapasitede ve kalitede olduğunu söyledi.

Cihazın kullanımının, etkinliğinin arttırılması için bölgedeki tüm tıp fakülteleri ve hastanelerle iletişim halinde olduklarını ifade eden Usta, "Cihazın sunduğu tedavi hizmetinin yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu sayede tedavi için bölgemiz dışına gidecek hastaların buraya yönelmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Usta, Trabzon Şehir Hastanesinin de hizmete girmesiyle sağlık altyapısına çok büyük katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, "Hem bütünleşmeyi hem de hizmeti daha üst seviyelere taşımamızı sağlayacak. Bu bağlamda biz altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Teknik anlamda da cihazlarımızın üstüne eklememiz gereken varsa onları da eklemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Bölgemizde böyle bir cihaza sahip olduğumuz için çok mutluyuz"

Radyasyon onkoloji uzmanı Lasif Serdar de serviste linear accelerator ve tomoterapi cihazlarının bulunduğunu, hastaların durumlarına göre uygun tedaviyi uyguladıklarını anlattı.

Tomoterapi cihazının kanser hastalığının tedavisinde önemli işlevi bulunduğunun altını çizen Serdar, "Radyoterapi planlama sistemi, hedefteki yüksek doz verme ve kritik organlardaki doz düşüşlerini çok güzel sağlayarak beyin tümörü, prostat kanseri, baş-boyun kanserleri başta olmak üzere tüm kanser tedavilerinde bize maksimum radyoterapi planlamasını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Serdar, tomoterapi cihazıyla belli bir alandaki birçok tümörü aynı anda tedavi etme imkanına sahip olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cihazımızda 140 santimetrelik uzun bir aks mevcut. Hastanın pozisyon değişikliği ya da yeni bir hedef belirleme işlemine gerek kalmadan tedavisini verebilmekteyiz. Hastalarımızda günlük alan kontrolleri yapıyoruz, hedefimizin hedefte olduğunu kontrol ettikten sonra tedavimizi ışınlıyoruz. Bu bize ne kazandırıyor? Örneğin, akciğer kanseri olan bir hastamızda tümörde küçülme olabiliyor. Biz bunu günlük takiplerimizde görerek, ona göre yeniden plan çalışılması yapabiliyoruz. Organ hareketine bağlı olarak bazen hedefte kayma olabiliyor, hemen ona göre yeniden bir plan çalışılarak planımızda hiçbir aksama olmadan tedavimizi aynı kalitede yapma imkanı sunuyor. Bölgemizde böyle bir cihaza sahip olduğumuz için çok mutluyuz."

Serdar, tomoterapi cihazının geçen yıl 616 hastanın, bu yıl da şu ana dek 473 hastanın tedavisinde kullanıldığı belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kanser hastalarının da tedavilerini aksatmamak için yoğun bir çaba gösterdiklerini, yaptıkları düzenleme ve kontrollerle hiçbir hastanın tedavisinin aksatılmadığını sözlerine ekledi.

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karadeniz Bölgesi'nin tek tomoterapi cihazı, kanser tedavisinde etkinliği artırıyor - Son Dakika


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