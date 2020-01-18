Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı

6 saat önce

Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi.

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Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Bugün sağlık ve çalışma ortamında hekimleri ciddi anlamda en tehdit eden unsur şiddettir" dedi.


Samsun'da "Hekimlik Yapmak İstiyoruz" etkinlikleri kapsamında Tabipler Odası binasında Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı gerçekleştirildi. Tabip odalarının gündeminde '14 Mart Tıp Bayramı' ve 'Doktora Şiddet' konuları vardı. Sağlık ve çalışma ortamında en ciddi tehdidin şiddet olduğunu ifade eden Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Türk Tabipleri Birliğinin eylem planı ile ilgili burada bir toplantı yaptık. Her zaman dile getirdiğimiz taleplerimizi bu dönemde daha yoğun bir şekilde dile getiriyoruz. Hekimlik yapabilmek için şiddetsiz bir sağlık ortamı talebimiz vardı. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Toplumun sağlığını önceleyen ve hekimlerin koşullarını iyileştiren bir yönetim anlayışı istiyoruz. Özellikle tıp eğitiminde bilimselliğe yönelen bir anlayış talebimiz var. Bugün sağlık ve çalışma ortamında hekimleri ciddi anlamda en tehdit eden unsur şiddettir. Artık çalışma ortamları hayati tehdit içeren bir yapıya bürünmüştür. Daha ciddi daha somut, ete kemiğe bürünen ve şiddetin azaldığı önlendiği bir yaptırımın ortaya konulmasını istiyoruz" diye konuştu.


Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Selma Güngör ise "Sağlık alanında şiddetin boyutu çok artmış durumda. Sağlık Bakanlığının kurduğu ve sadece Sağlık Bakanlığı çalışanlarına hukuki destek sunduğu 'Beyaz Kod' verileri gösteriyor ki her gün en az sağlık çalışanları şiddete maruz kalmaktadır. Sağlıkta şiddet bizler işe giderken güvenli bir çalışma ortamına değil endişe içinde olduğumuz, eve nasıl döneceğimiz bilmediğimiz günler yaşamamıza sebep oluyor. Biz mesleğimizi, insanlara yardımcı olmayı seviyoruz. Bu nedenle yetkilileri şiddet uygulayanları cezalandırmayı ve şiddete yol açan koşullar ne ise bunları ortadan kaldırmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.


Samsun'da gerçekleştiren toplantıya Trabzon, Ordu, Giresun ve Sinop illerinin tabip odaları katıldı. - SAMSUN

Karadeniz Bölgesi, Tıp Bayramı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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