Karadeniz Bölgesi ve Çankırı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" seferberliği kapsamında Samsun, Çankırı, Tokat, Çorum, Amasya, Sinop ve Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın himayesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce fidan dikimi gerçekleştirildi.

OMÜ Kurupelit yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi bahçesine, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ithafen fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, üç yıl önce başlatılan fidan dikme çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü söyledi.

Samsun'da 11 bin fidanın toprakla buluşacağını belirten Dağlı, "Ülke olarak ormanlarımıza, sularımıza sahip çıkmak zorundayız. Gelecek nesiller için çevremizi korumalıyız. Orman varlığımızı artırmalıyız. Elimizdeki mevcut kaynaklarımızı koruyarak daha da geliştirip, gelecek nesiller için daha da ileriye taşımak zorundayız." dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da küresel salgının yaşandığı bir dönemde cephedeki askerler kadar fedakarca canlarını hiçe sayarak hizmet üreten sağlık çalışanlarına saygı ve minnet ifadesi olarak fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise dikilen fidanların ormana dönüştüğünü, ormanların da bir ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İnandık köyü mevkisindeki fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, orman yangınlarının yaşandığı kötü bir yaz döneminin geride bırakıldığını söyledi.

Çankırı da dahil çok farklı illerde çok sayıda ormanın zarar gördüğünü dile getiren Ayaz, "Bugün burada bir araya gelme vesilemiz de bu kayıpların telafisi, etkinliğin sloganında olduğu gibi, geleceğe nefes olsun diye yeni fidanların toprakla buluşturulması. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buralar orman olduğunda biz belki hayatta olmayacağız ama bizden sonraki nesillere daha iyi bir miras bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çankırı Orman İşletme Müdürü Muhammet Şamil Yağlıoğlu da etkinlik kapsamında il genelinde 73 bin 100 fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Dikilecek her fidanın geleceğe nefes olacağını vurgulayan Yağlıoğlu, "Gelecek nesillerimizin umut dolu yüreklerinde orman sevgisine katkıda bulunacağına inanıyor, 'bugün fidan yarın nefes' diyerek geleceğe nefes olmayı umuyoruz." dedi.

Törene Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen etkinlikte, 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ta meyvecilikle ilgili 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, "Tokat'ın doğası çok güzel. Herkesin gezmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Etkinlikte Balcı ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Çorum

Çorum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 38 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Çiftçi ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, merkeze bağlı Eskiekin köyündeki ağaçlandırma alanında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında saat 11.11'de başlayan etkinlikte fidan dikti.

Çiftçi, gazetecilere, seferberlik kapsamında 38 bin fidan dikildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" ilan ettiğini hatırlatan Çiftçi, "Bu kapsamdaki ilk etkinlikte Çorum bir rekora sahne olmuştu. Daha önce 232 bin 647 fidan ile 1 saat içinde en çok fidan dikme rekoru Endonezya'da iken, 303 bin 150 fidan dikerek yeni dünya rekorunu Çorum'a getirmiş olduk." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki seferberlikte insanların kalabalık şekilde bir araya getirilemediğine dikkati çeken Çiftçi, "Dolayısıyla bu yılki etkinliğimiz daha küçük çaplı. Bunlar şimdi küçük birer fidan ama gelecekte hepsi büyük ağaçlar olacak, ilimizin oksijen deposu haline gelecekler. Geleceğe nefes olacaklar." diye konuştu.

Büyükelçi Kwaasteniet ise çam fidanlarının yanı sıra Hollanda lalesi soğanı da dikti.

Etkinlikte kazma ve kürek kullanan Kwaasteniet, Çorum'da fidan dikme etkinliğine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağaçların gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayan Kwaasteniet, "Burada ağaç dikmekten onur duyuyorum. Ağaç dikmek, geleceğimizi ve çocuklarımızı düşünmek demek. Ağaçlar neticede dünyamızın akciğerleri. Bize oksijen verir ve suyu tutarlar. Çorum'da ağaç dikerek çok önemli bir iş yapmış oluyoruz." diye konuştu.

Amasya

Amasya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Gökhöyük Tarım İşletmesi ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, yurt genelinde olduğu gibi Amasya'da da binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını, böylece daha yeşil bir çevreye sahip olunacağını anlattı.

İl genelindeki çeşitli noktalarda fidan dikildiğini dile getiren Masatlı, "2019 yılında başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 13 milyon ağaç toprakla buluşturuldu. Bu yıl da yine doğamızı korumak için ağaç dikiyoruz. 'Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla ilimiz genelinde 163 bin 700 fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğin bizlere doğa bilinci hususunda ilham vermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Sinop

Sinop Vali Vekili Orhan Gazi Karakaş, Orman İşletme Müdürlüğünce Abalı köyünde gerçekleştirilen programda, özellikle son 20 yılda dünyada orman varlığını en hızlı artıran ülkenin Türkiye olduğuna işaret etti.

Orman Genel Müdürlüğünün bu anlamda çok önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Karakaş, "Bizler de bugün burada Türkiye'nin en kuzey noktasında, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 36 hektar alana 40 bin fidan dikiyoruz. Sürecin devamında da ilimiz genelinde 300 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlamış olacağız. Diktiğimiz her fidanın geleceğimiz için yeni bir can, yeni bir nefes olmasını diliyorum." diye konuştu.

Etkinlikte protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Kastamonu

Kastamonu'da da "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliği kapsamında 70 bin fidan dikildi.

Vali Avni Çakır, Konukça köyünde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ağacın ve ormanların önemine değindi.

Bu etkinliğin orman varlığının artırılmasına katkı sunacağını vurgulayan Çakır, "Ülkemizin ormanlık sahalarını ve ağaç servetini yönetmek, çoğaltmak, ağaç ve orman sevgisini yükseltmek, farkındalığı artırmak amacıyla her kesimden insanımızın destek ve katılımı ile bugün dikim yapacağız." dedi.

Kastamonu'nun geniş ormanlık alanlara sahip olduğunu dile getiren Çakır, "Kastamonu, en geniş orman alanına sahip ikinci il. İlimizin yaklaşık yüzde 67'si ormanlarla kaplı. Küresel ısınmaya bağlı yangınlar nedeniyle belli oranda zararlar söz konusu. Bizim yapacağımız bu dikimler, eksilen orman varlığının artırılmasına katkı sunacak." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da Kastamonu'da 70 bin, Sinop'ta 60 bin olmak üzere 130 bin fidanın toprakla buluşturulacağını anlatarak, etkinlik kapsamında Kastamonu'da 40 bin, Sinop'ta 20 bin olmak üzere 60 bin de bedelsiz fidan dağıtılacağını kaydetti.

Programa Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.