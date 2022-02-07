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Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor - Son Dakika

Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor

07.02.2022 14:59
Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji 9. Bölge müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için fırtına uyarısında bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji 9. Bölge müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için fırtına uyarısında bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 9. Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren güney güneydoğu yönlerden; Batı Karadeniz'de Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Saatte 40-70 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınan 09.02.2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerinde bulunuldu. - DÜZCE

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Batı Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor - Son Dakika


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