Karadeniz bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi - Son Dakika

Karadeniz bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi

Erzurum Şenkaya'da, 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda, dün çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de 2 terörist teslim oldu.

Erzurum Şenkaya'da, 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda, dün çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de 2 terörist teslim oldu.

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İç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.


Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor. - ANKARA

Jandarma, Şenkaya, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi - Son Dakika
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