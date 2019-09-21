Karadeniz buluşması
30 dakika önce
Vadi Açıkhava sahnesi, yarın akşam "Karadeniz Gecesi"ne ev sahipliği yapacak.
Vadi Açıkhava sahnesi, yarın akşam "Karadeniz Gecesi"ne ev sahipliği yapacak. "U.S. Polo ASSN. Açıkhava Konserleri" kapsamında gerçekleşecek organizasyonda Öykü Gürman, İmera, Ekin Uzunlar ve Merve Yavuz sahneye çıkacak. Uzun süredir İstanbul'da sahne almayan Öykü Gürman'a gecede sürpriz müzisyen dostları da eşlik edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40
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