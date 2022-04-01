Karadeniz çamura büründü - Son Dakika
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Karadeniz çamura büründü

01.04.2022 20:48

Karadeniz çamura büründü Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar suları, Karadeniz'i çamura bürüdü.

Karadeniz çamura büründü

KASTAMONU - Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar suları, Karadeniz'i çamura bürüdü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu'da sahil bölgesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları dere yataklarını taşırdı. Dere yataklarının taşmasıyla bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, bazı yollarda da heyelana yol açtı. İnebolu ilçesinden geçen Söke çayında su seviyesini yükseltti. Eriyen kar sularıyla birlikte dere yataklarından akan çamurlu su, Söke çayından Karadeniz'e aktı. Çeşitli noktalardan dere yataklarından akan çamurlu su sebebiyle Karadeniz 500 metre genişliğinde çamura büründü.

Karadeniz çamura büründü
Karadeniz çamura büründü
Karadeniz çamura büründü

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Kastamonu, Karadeniz, kar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz çamura büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz çamura büründü - Son Dakika
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