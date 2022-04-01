Karadeniz çamura büründü
KASTAMONU - Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte eriyen kar suları, Karadeniz'i çamura bürüdü.
Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu'da sahil bölgesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları dere yataklarını taşırdı. Dere yataklarının taşmasıyla bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, bazı yollarda da heyelana yol açtı. İnebolu ilçesinden geçen Söke çayında su seviyesini yükseltti. Eriyen kar sularıyla birlikte dere yataklarından akan çamurlu su, Söke çayından Karadeniz'e aktı. Çeşitli noktalardan dere yataklarından akan çamurlu su sebebiyle Karadeniz 500 metre genişliğinde çamura büründü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karadeniz çamura büründü - Son Dakika