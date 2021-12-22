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"Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı" Artvin'de başladı - Son Dakika

"Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı" Artvin'de başladı

22.12.2021 17:27
"Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı" Artvin'de başladı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayan işletme ve kişilere yönelik düzenlediği "Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı" Artvin'de başladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayan işletme ve kişilere yönelik düzenlediği "Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı" Artvin'de başladı.

Avrupa Birliğince finanse edilen "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" dahilinde yürütülen proje kapsamında Artvin Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programda, kentin coğrafi işaretli ürünleri Laz böreği, Hopa hamsili ekmek, Hatila balı, Şavşat ketesi ve Pucuko'nun ekonomik değer haline gelmesi için yapılması gerekenler konusunda üreticilere eğitim verilecek.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, eğitim kapsamında alanında uzman kişilerce, Artvin'in coğrafi işaret alan ürünlerinin Türkiye ve dünya pazarına nasıl açılabileceğinin anlatılacağını söyledi.

Markalaşmanın önemine dikkati çeken Kurt, markalaşma konusundaki eksiklikler nedeniyle damak tadına hitap eden yöresel lezzetleri Artvin dışında tanıtamadıklarını kaydetti.

Artvin'in 5 coğrafi işaretli ürünü olduğunu ifade eden Kurt, "Odamız, coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasını hedefliyor. 4 ürün için daha başvuruda bulunduk. İki peynirimiz, Artvin böreği ve Artvin yatık döneri için başvurularımız var. Yatık dönerde tarım ve hayvancılık noktasında bölgeye önemli girdiler sağlayabiliriz." dedi.

DOKA Artvin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Berna Kiriş Turna da coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin markalaşmayla olacağını belirtti.

Turna, bu eğitimlerdeki temel amacın markalaşma yolunda üreticilere yol haritası oluşturmak olduğunu kaydederek, "Katma değeri yükselten markalaşma çalışmalarıdır. Tabii ki ticarileşmeleri çok önemli. Bu eğitimin sizlere bu konuda bir yol haritası çizeceğini düşünüyorum. Kararlılıkla bu adımları izlersek ilimiz açısından faydalı bir noktaya geleceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı' Artvin'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı" Artvin'de başladı - Son Dakika
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