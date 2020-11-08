Karadeniz dağlarında off-road heyecanı - Son Dakika

Karadeniz dağlarında off-road heyecanı

08.11.2020 10:45
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı, System.String[]

GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyeleri, Karadeniz'in zorlu coğrafyasını fırsata çevirerek özel olarak dizayn ettikleri arazi araçlarıyla, adrenalin yaşıyor.

GÜMÜŞHANE Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyeleri, Karadeniz'in zorlu coğrafyasını fırsata çevirerek özel olarak dizayn ettikleri arazi araçlarıyla, adrenalin yaşıyor. 10 yılda birçok etkinlikte başarı elde eden kulüp üyeleri, kentlerini, uluslararası yarışmalarda da temsil etmek istiyor.

Kentte, 10 yıl önce gezi amaçlı bir araya gelen Recep Şahin, Burak Bozkır, Alper Akçay ve Samet Şahin, Gümüşhane Off-Road Kulübü'nü (GÜMOFF) kurdu. Zamanla sayıları 20'yi aşan off-road kulübü üyeleri, katıldıkları yarışmalarda pek çok başarıya imza atıp, kupalar kazanmayı başardı. Her fırsatta buluşan off-road kulübü üyeleri, özel olarak dizayn edip, güçlendirdikleri arazi araçlarıyla, dere tepe demeden ilerliyor, şehrin engebeli arazilerini fırsata çevirip, adrenalin yaşıyor, bölgede yeni gezinti mekanları da keşfediyor. Kentin yanı sıra bölgenin dik ve zorlu coğrafyasına ev sahipliği yapan yaylardaki doğal parkurlarda hünerlerini sergileyen sporcular, kentlerini, uluslararası yarışmalarda da temsil etmeyi hedefliyor.

'GEZİ AMAÇLI BAŞLADIK KULÜBE DÖNÜŞTÜRDÜK'GÜMOFF Başkanı Recep Şahin (36), 4 arkadaşla gezi amaçlı başlattıklarını; etkinliği kulübe dönüştürdüklerini belirterek, "Gümüşhane'nin yaylalarını köylerini tanıtmaya çalışıyoruz. Ekibimiz ortalama 20 kişiden oluşuyor. Farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımız da var. İlk kulübü kurduğumuzda araçlarımız istediğimiz seviyede değildi. On yıl içerisinde tüm araçlarımızı zorlu bütün doğa koşullarına göre dizayn ettik. Engebeli arazileri tercih ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın arazisine girmeden dağlık bölgeleri ziyaret ediyoruz. Gümüşhane'de sosyal aktife imkanları kısıtlı, pandemi süreci geçiriyoruz, bu nedenle hafta sonlarımızı dağların zirvelerinde geçiriyoruz" dedi.'SPORUN HEYECANINI YAŞADIK'

GÜMOFF kulüp üyesi Ahmet Alper Akçay (33) ise, kulübün ilk kurduğunda arazi araçlarının çok donanımlı olmadığını belirterek, normal arabalarla yaylalara gittiklerini söyledi. Akçay, "Gümüşhane'mizin sakinliği, eşsiz güzelliği bizi çok etkiledi ve biz de arazi araçları alarak bu sporu yapmaya başladık. Gün geçtikçe kendimizi geliştirdik. Her gezimizde kendimizin araçlarımızın eksikliklerini görerek onları giderdik, geliştirdik. Sporun heyecanını yaşadık. Biz rotalarımızı belirlerken bir hafta öncesinden çalışmaya başlıyoruz. Rota tercihlerimizde normal araçların değil, Gümüşhane yaylarına, zirvelerine ulaşabileceğimiz güzergahları tercih ediyoruz. Off- road, Gümüşhane'de bir eksiklikti ve biz bu eksikliği tamamladığımızı düşünüyoruz. Bu sporun heyecanını zevkini yarışlara gelmeden anlayamazsınız. Dağların sırtlarında gezerken direksiyon başında araca hakim olarak anlayabiliyoruz. Bu heyecanı yaşamak isteyen arkadaşlar bizlere katılmak istiyorlar. Bizde onların isteklerini kırmıyoruz" diye konuştu.


Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı
Karadeniz dağlarında off-road heyecanı

Recep Şahin, Gümüşhane, Karadeniz, Akçay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karadeniz dağlarında off-road heyecanı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi         
06:37
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı         
21:36
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 10:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz dağlarında off-road heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei