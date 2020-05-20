Karadeniz'de 14 yaş altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra tekrar dışarı çıkabildi.

Trabzon'da sokağa çıkan çocukların ilk tercihi parklar oldu. Aileleriyle şehir merkezinde ve evlerinin yakınındaki parklara giden çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Sıcak havanın da etkisiyle sahilde olmayı tercih eden bazı çocuklar da bisiklet sürerek yeşil alanlarda zaman geçirdi.

Ordu

Ordu'da çocuklar, sıcak havanın da etkisiyle sahil kesimini tercih etti. Denize ayaklarını sokarak serinleyen çocuklar, kumlarda oyun oynadı.

Bazı çocuklar, bisiklet sürdü, paten ve kaykay yaparak gönüllerince eğlendi. Bazı çocukların da balonlar eşliğinde koştuğu, hayvanlarını gezdirdiği, çimlerde sohbet ettiği görüldü.

Ebeveynler, deniz manzarası eşliğinde çocuklarıyla birlikte fotoğraf çekti.

Çocuk giyim mağazalarının önlerinde ise kuyruk oluştuğu görüldü.

Giresun

Giresun'da çocuklar, bir hafta aranın ardından sokakta oynamanın tadını çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, park ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Oyun oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de bir haftalık aranın ardından yeniden sokaklarla buluşan çocuklar, parklarda gönüllerince eğlendi.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Bayburt

Bayburt'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlama süresince ikici kez dışarı çıkan çocuklar, gezerek güneşli havada eğlendi.

Aileleriyle tedbirlere uyarak evlerinden ayrılan çocuklar, Çoruh Nehri çevresindeki alanlarda arkadaşlarıyla buluşup zamanlarını değerlendirdi.