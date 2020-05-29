Karadeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Samsun'da 15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile Atakum Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Maske taktıkları gözlenen gençler, sahilde yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan gençler, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdi.

Tokat

Tokat'ta yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu, sokağa çıktı.

15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, parklarda vakit geçirdi ve yürüyüş yaptı.

Sinop

Sinop'ta bir haftanın ardından 15-20 yaş grubu, yeniden sokağa çıktı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle az sayıda gencin sokağa çıktığı kentte, polis ekipleri maske takma ve sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürdü.

Amasya

Amasya'da 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.



Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.



Gençler, Şehzadeler Gezi Yolu'nda bisiklete de bindi.

Çankırı

Çankırı'da kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, arkadaşlarıyla buluşarak keyifli vakit geçirdi.

Polis ekipleri il genelinde maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarılarda bulundu.

Kastamonu

Kastamonu'da 15 ile 20 yaş aralığındaki gençler, bir hafta aranın ardından tekrar sokağa çıktı.

Kentte, havanın yağışlı olması nedeniyle az sayıda gencin sokağa çıktığı gözlendi.

Polis ekipleri gençlere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum

Çorum'da da 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde maske takarak sokağa çıkan gençler, yağışlı havaya rağmen arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.

Kentte denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri de özellikle belirli bölgelerde yoğunluk oluşturan gençleri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.