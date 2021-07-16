15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz destanının 5. yılında tüm şehitlere rahmet, kahraman gazilere sıhhatler diledi.

O günü, o akşamı hiç unutmadıklarını ve unutmayacaklarını, dün gibi hatırlayacaklarını vurgulayan Sonel, bu ülkede cengaverlerin çok olduğuna işaret etti.

FETÖ alçağının hiçbir şekilde başarılı olamayacağının altını çizen Sonel, "Hele o şanlı üniformanın içine girerek milletimizin tankıyla, milletimizin F-16'sıyla, milletimizin silahıyla bu milletimize silah sıkan, bomba atan insan değildir. Onlar insan değildir, onlar canidir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise "FETÖ borsasına alet olmamamız, gözümüzü dört açmamız, kenetlenmemiz lazım. Eğer böyle olduğumuz takdirde Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması ekrandan seyredildi.

Belediyenin sanat galerisinde, Anadolu Ajansının fotoğraflarının da yer aldığı 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.