Karadeniz'de 2019 yılında yasa dışı avcılığa ceza yağdı - Son Dakika
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Karadeniz'de 2019 yılında yasa dışı avcılığa ceza yağdı

6 saat önce

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Tokat'ta av koruma kontrol ekiplerince, 2019 yılında yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 454 bin 964 lira idari ve 209 bin 32 lira tazminat cezası uygulandı.

Karadeniz'de 2019 yılında yasa dışı avcılığa ceza yağdı, System.String[]

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Tokat'ta av koruma kontrol ekiplerince, 2019 yılında yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 454 bin 964 lira idari ve 209 bin 32 lira tazminat cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, av koruma kontrol ekipleri ile 2019 yılında da yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam edildi.

Bölge Müdürlüğü kapsamındaki 5 ildeki avlaklarda, 2019 yılı içinde 3 bin 730 kişi kontrol edildi.

Amasya'da 48, Çorum'da 124, Ordu'da 37, Samsun'da 134 ve Tokat'ta 61 usulsüz avlanan kişilere yasal işlemin yapıldığı kontrollerde, bu kişilere 454 bin 964 lira idari ve 209 bin 32 tazminat cezası uygulandı.

Bu kapsamda 253 yaban hayvanına da el konulduğu uygulamalarda, 82 tüfek ve otomobil, kayık, ses cihazları gibi 40 diğer araç gerece el konuldu.

Usulsüz avlanan 9 avcının avcılık belgesinin iptal edildiği uygulamalara jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri destek verdi.

Açıklamada, yasa dışı avcılık faaliyeti gösterenlere 2020 yılında uygulanacak en düşük cezanın 464 lira olduğu ve bu cezaların, ihlal edilecek kurala bağlı olarak 9 bin 563 liraya kadar çıkabileceği, bazı durumlarda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Amasya, Samsun, Çorum, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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