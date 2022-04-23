Karadeniz'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Trabzon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kutlamalara daha sonra Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Ahmet Saka İlkokulunun bahçesinde devam edildi.

Fettahoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" öngörüsüyle yaktıkları bağımsızlık ateşinin 102. yılını kutlamamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin, günün anlam ile önemine dair şiirler okuduğu kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği çocuk korosunun konseriyle devam etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Garnizon Komutan Yardımcısı Erdem Canbolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, diğer ilgililer, öğrenciler ve velilerin katıldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Ordu

Ordu'da ilk tören ise Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Vali Tuncay Sonel, günün anlamı dolayısıyla makamını Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Beril Ece Gürsoy'a emanet etti.

Sonel, daha sonra Tayfun Gürsoy Parkı'nda devam eden kutlamalarda çocukların bayramını kutladı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Sonel'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Artvin

Artvin'deki çelenk sunma töreni Milli İrade Meydanı'nda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 7 Mart İlkokulu bahçesinde devam eden törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Çocukların, ülkenin geleceği olduğunun altını çizen Acar, kendini sürekli yenileyen, okuyan, araştıran, evrensel fikirler üreten bir nesil yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törene, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve diğer ilgililer katıldı.

Rize

Rize'deki kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara Yenişehir Spor Salonu'nda devam edildi.

Vali Kemal Çeber'in çocukların bayramını kutladığı törende çeşitli gösteriler sunuldu, okullar arasında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törende, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da yer aldı.

Giresun

Giresun'daki kutlamalar ise 19 Eylül İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada yaptığı konuşmada, çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukların omuzlarında yükseleceğine olan inancının ifadesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı bu nedenle çocuklara armağan ettiğini dile getiren Tosunoğlu, "Bir çocuğu eğitmek, o ülkenin kaderini belirler. Saygınlığın ve istikrarın sembolü olan ülkemiz, milli ve manevi değerlere bağlı kalarak, bilimde, fende, teknolojide en önemlisi eğitimde muasır medeniyetler seviyesine ulaşma azim ve gayretindedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Çocuk korosunun konseri ve halk oyunları gösterileriyle devam eden programda, öğrenciler şiir okudu.

Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da katıldığı kutlamalar, öğrenciler arasında yapılan sandalye kapma, halat çekme ve balon patlatma gibi çeşitli yarışmaların ardından sona erdi.

Bayburt

Bayburt'ta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bayburt Şehitler Ortaokulu bahçesinde devam eden etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı dans ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve diğer ilgililerin katıldığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Valilik önünde düzenlenen ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Kamuran Taşbilek, buradaki törenin ardından öğrencileri makamında ağırladı. Taşbilek, makamını Aysın Rafet Ataç ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Şahin'e emanet etti.

Taşbilek, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde devam eden törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onuru ve gururu içerisinde olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Emniyet Müdürü Celal Taşci ve Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek'in de katıldığı kutlamalarda öğrenciler çeşitli şiirler seslendirdi, halk oyunlarının yanı sıra "Memleketim" adlı gösteri de sundular.